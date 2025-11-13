雨停還要再等等！這天恐出現17度低溫 週末天氣曝光

生活中心／黃依婷報導

原鳳凰颱風減弱成熱帶性低氣壓，今（13）日2時在北緯23.1度，東經121.8度，即在臺東東北東方80公里，向東北移動，時速31公里。天氣分析師吳聖宇預估，下半天之後北台灣的降雨會比較緩和，不過真正要到雨進一步停下來可能要等到明天，甚至還有可能出現17度低溫。

吳聖宇發文，熱帶性低氣壓已經來到台灣東北部海面，繼續遠離向東北移動並且逐漸要併入鋒面系統，完全告一段落，受到東北季風增強以及颱風殘餘水氣的影響，昨晚到今天清晨北部、東北部一帶如預期降雨再度增多，北海岸的累積雨量較大。

吳聖宇表示，下半天之後北台灣的降雨會比較緩和，但是真正要到雨進一步停下來可能要等到明天，週末仍是東北季風影響，但是季風強度逐漸減弱，迎風面即使仍有局部短暫陣雨但也不多，其他地方天氣會更好一些，颱風離開之後，應該會有一個比較穩定天氣的週末。

吳聖宇提到，今明兩天東北季風較強，各地沿海的風力都比較大，尤其是西半部沿岸及外島地區仍有7到9級或以上的陣風機會，同樣要到週末季風減弱之後風力才會比較小下來；夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區低溫有機會降到17到18度左右，週末期間季風逐漸減弱，苗栗以北到宜蘭白天高溫會逐漸回升到24到26度，其他地方的高溫則沒有太大變化。

