雨傘壞了別硬修！她慘遭「玻璃纖維」刺滿手 內行曝1招急救法

台灣氣候多雨，雨傘是許多人包包裡的必備品，特別是強調輕量化的折疊傘，更深受通勤族喜愛。不過，近日一名女網友在社群分享慘痛經歷，她因雨傘骨架斷裂，想徒手將其扳回原位，沒想到這個動作讓她瞬間感到手部劇痛、刺癢，就醫後才發現滿手扎滿了玻璃纖維，連跑三家診所都被拒收，最後只能掛急診處理。

原PO在Threads發文指出，前幾天雨傘骨架斷掉，心想應該還能修，便嘗試徒手將骨架復原，豈料隨即感到手部傳來一陣陣刺痛感，仔細一看，手上竟有許多細小的反光亮點，上網查詢後才驚覺，原來該雨傘骨架的材質是玻璃纖維。原PO形容自己當下彷彿變成滿手玻璃纖維的仙人掌人，且因情況特殊，連續被三家診所拒絕診治，最後在某大醫院急診室，靠著醫護人員用特殊膠帶反覆黏貼、甚至出動鑷子夾取，才勉強清理掉大部分的玻璃纖維，但仍有幾根殘留體內無法取出，讓她崩潰呼籲雨傘壞掉就該馬上丟掉，千萬別嘗試自己修理。

廣告 廣告

這篇勸世文曝光後，立刻引發大批網友恐慌與熱議。許多人紛紛表示長知識了，坦言過去完全不知道雨傘裡面有玻璃纖維，一直以為傘骨都是金屬做的，光想像那個畫面就覺得頭皮發麻；更有不少苦主跳出來分享類似經驗，表示之前也被刺過，甚至曾買過含有玻璃纖維的水管，最後一次使用時扎得滿手都是，困擾許久才痊癒。

事實上，為了追求輕量化與韌性，市面上許多強調超輕量、防風的折疊傘，其骨架多半會使用玻璃纖維材質。包括大振豐洋傘、雨之情、雨傘王、富雨洋傘、嘉雲製傘等知名品牌的部分款式，為了達到輕便好攜帶且抗風不易變形的效果，在產品規格中皆可見到玻璃纖維的蹤跡。這種材質雖然具有質輕、彈性佳、不易生鏽等優點，但一旦斷裂，其斷面會產生極細小的玻璃纖維絲，若徒手觸摸極易刺入皮膚，造成難以清理的刺痛與發炎。

有從事玻纖製造業25年的資深網友在留言區提供急救建議，若不幸扎到手，可先用手電筒側光照射確認位置，若刺入較深可用尖頭鑷子夾出，若未刺入肉裡則可用封箱膠帶反覆黏貼清除。不過最安全的方式，仍是建議若發現傘骨斷裂或外層包覆破損露出纖維時，應直接汰換或交由專業維修人員處理，且丟棄時最好將斷裂處包覆好，以免誤傷清潔人員。

【看原文連結】

更多udn報導

他驚年過40歲對1事沒興趣 釣出一票過來人認同

喪母父入獄淪皮球 歌手揭坎坷身世：人生只有苦味

崩壞？暗黑女神缺牙拜年嚇慘粉絲 AV達人揭真相

有遮但不多！Lisa蕾絲鏤空裙幾透明 裡面全看光