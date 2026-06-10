雨傘壞掉怎麼丟？別直接扔垃圾桶「恐罰6000元」 環保局曝正解

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近日風大雨大，許多民眾的雨傘都被吹壞了。各縣市環保局提醒雨傘丟棄有正確方法，避免因未分類而被罰款。示意圖／攝影董孟航

近期受到西南氣流影響，氣象署動輒發布豪雨特報、強風特報，民眾走在路上用雨傘遮擋大雨，但雨傘卻很容易就被大風吹壞。許多民眾以為壞掉的雨傘可以當做一般垃圾直接丟棄，但多縣市環保局提醒，在丟掉雨傘前還是需先做好「分類處理」，否則可能會被罰款6000元！

新北市環保局表示，雨傘因為製作材料含有金屬雨傘骨架，要丟棄的話必須分類在「廢金屬類」，只有雨傘布才是一般垃圾，民眾要先自行拆除，把雨傘布放進專用垃圾袋再丟進垃圾車。另外，如果雨傘的骨架是「複合性材質」，也請裝專用垃圾袋交給循線垃圾車。

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新竹市環保局對與壞掉的雨傘，則是請民眾依照新竹市垃圾強制分類表處理；台中市環保局也表示，雨傘的金屬骨架可以回收，請民眾拆解雨傘後拿到清潔隊做資源回收即可。

高雄市環保局則建議，民眾可用剪刀或刀片沿著傘布縫線拆開，把金屬骨架與雨傘布分離，雨傘骨架可交給資源回收車；傘布與塑膠傘柄，則當作一般垃圾丟棄。台南市環保局也建議民眾拆解傘布和骨架，傘布可以丟進垃圾車，骨架則是資源回收。

環保團體「RE-THINK重新思考」在「回收大百科」網站指出，雨傘的傘柄部分是一般塑膠，傘布部分是一般垃圾，雨傘骨架則是金屬製品，所以要依照三種不同的丟棄方式分類丟棄或回收。

不過，台北市環保局則說，壞掉的雨傘不用裝進專用垃圾袋，可以直接交給清潔隊整支回收。各個縣市對壞掉的雨傘丟棄方式各有不同，但若規定需要做垃圾分類的縣市，民眾如果沒有依照規定丟棄雨傘，可依《廢棄物清理法》處以1200至6000元罰鍰。



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