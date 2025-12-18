雨傘帶好！南方雲系明天報到 全台有雨濕涼

受到東北季風和南方水氣影響，這週都是有雨的天氣。 圖：取自氣象署

[Newtalk新聞] 受到東北季風和南方水氣影響，這週都是有雨的天氣，對此，氣象專家吳德榮指出，明(19)天和後天中高雲從南海北上，台灣上空雲層逐漸增多，山區及東半部轉有局部短暫降雨、其他平地亦轉偶有零星飄雨的機；21日另一波東北季風南下，迎風面雨勢持續，22日水氣減少，23日該冷空氣段暫回溫；但24日又會有稍強的冷空氣南下，目前預估為東北季風等級。

吳德榮指出，今日東北風影響；迎風面水氣漸增，大台北及東半部雲量增多，有局部短暫雨的機率；中南部影響輕微、晴時多雲。北偏涼，中南部舒適微熱、早晚涼。各地區氣溫為：北部16至21度、中部13至28度、南部13至29度、東部16至25度。

明日中高雲從南海北上，台灣上空雲層逐漸增多，山區及東半部轉有局部短暫降雨、其他平地亦轉偶有零星飄雨的機率；20日雲層略增厚、降雨略增。明日、週六各地白天舒適、早晚略偏涼；21日東北季風等級的冷空氣南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台轉涼。

22日東北季風水氣逐漸減少，不過北台雨後轉多雲、仍偏涼，東半部則有局部短暫雨的機率；23日該東北季風減弱，各地晴朗、氣溫回升；24日起另一波比前波稍強的冷空氣南下，目前模擬仍屬「東北季風」等級。

