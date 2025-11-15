「雨傘遮掩」錄影、偷拍逾20張照片 女戴耳機未察覺

台北市榮星花園附近發生偷拍事件，一名女子因戴著耳機未察覺身後危險，遭男子以雨傘遮掩偷拍超過20張照片。這起事件發生在13日晚間8點多，該女子正準備過馬路時，一名24歲魏姓男子趁機貼近，彎腰以雨傘遮擋拍攝行為。所幸路過民眾發現並制止，協助受害女子報警，嫌犯已依妨害性隱私和妨害祕密罪名送辦。

女子等紅燈過馬路，遭後方男子偷拍。（圖／TVBS）

監視器畫面記錄了整個偷拍過程。在下雨天，當大家都撐著傘準備過馬路時，一名穿黑色上衣的男子突然彎下腰，用雨傘遮擋，將手往前伸，用手機偷拍前方女子。站在前方的女子完全沒有注意到危險，儘管周圍有許多行人，嫌犯依然大膽行事。所幸整個過程被路過民眾目睹。被偷拍女子表示，她從來沒有想過自己會遇到這種事情。目擊證人告訴她，嫌犯是從同一側與她一起過馬路到對面，然後用雨傘遮住後面，非常靠近她，但因為她當時戴著耳機且正在回覆訊息，完全沒有感覺到危險。

當警方到場後，嫌犯辯稱只是不小心按到相機，但現場目擊民眾當場反駁，表示他們已經看到嫌犯拍攝一段時間了。在短短一分鐘內，被害人不僅被錄影，還被拍了超過20張照片。事發地點位於人潮眾多的路口，旁邊就是占地超過6公頃的榮星花園，平時有很多運動或散步的民眾，另一側則是公車站牌，因此這個地方經常有許多行人經過。這名24歲魏姓男子供稱只是在附近閒晃，卻在等紅燈時進行偷拍行為，當場被路人抓包，已依妨害性隱私和妨害祕密送辦。事發兩天後，被害人回想此事仍心有餘悸，她感謝當時熱心告知她的兩名女子，讓她能在第一時間穩定情緒，有勇氣報警處理。

《TVBS》提醒您勇敢說不：

◎尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110

◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

◎婦女救援基金會 02-2555-8595

◎勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

