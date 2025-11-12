雨傘雨衣準備好！鳳凰颱風預估傍晚登陸 7地暴風侵襲率高達9成

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

鳳凰颱風經過菲律賓逐漸朝台灣前進，目前已轉弱為輕颱，氣象署最新資料顯示，颱風12日6時的中心位置在北緯 21.3 度，東經 119.3 度，即在鵝鑾鼻的西南西方約 170 公里之處，以每小時14轉27公里速度，向東北東轉東北進行，而根據預測，今天受影響情況最為劇烈，包含臺東縣、屏東縣、臺南市、高雄市、恆春、綠島、蘭嶼等7地暴風侵襲率高達9成。

今天共有7個地區暴風侵襲率將高達9成。（圖／氣象署）

中央氣象署的最新資料指出，第26號颱風「鳳凰」過去3小時暴風圈略為縮小，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北東轉東北移動，其暴風圈已進入臺灣南部陸地，對雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、南投、花蓮、臺東、恆春半島及澎湖構成威脅，預計此颱風強度仍有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

陸上警戒地區包含雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、南投、花蓮、臺東、恆春半島及澎湖，而論暴風侵襲機率，其中高雄市、屏東縣、恆春及綠島的暴風圈侵襲率皆高達100%，臺東縣及蘭嶼也分別有99%及蘭嶼97%。

氣象署也請民眾多加小心，12日晨至13日高雄市、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，蘭嶼、綠島、基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，務必注意防範。

