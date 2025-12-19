雨傘露餡!平溪某超商女廁暗藏針孔 竟是男店員放的

朱姓超商男店員把錄影筆藏在女廁雨傘中，基隆地檢署依妨害秘密罪起訴。(記者林嘉東攝)

〔記者林嘉東／基隆報導〕新北市平溪區30多歲的朱姓超商男店員，為滿足私慾，竟把錄影筆藏在女廁的黑色雨傘中，透過傘面上破洞偷拍，被超商女店員發現報警。基隆地檢署今(19日)偵結，將朱男依涉犯妨害秘密罪起訴。

年約30歲的朱姓男子受雇於某知名連鎖超商平溪店擔任店員，8月間，店內2名比他年長的女店員察覺廁所內有1把雨傘怪怪的，打開一看竟掉出錄影筆，報警追查原來是朱姓男子偷藏的。

檢方調查時，朱男坦承是為了偷拍來店消費的女客人如廁，並非偷拍女同事；檢方查扣他的錄音筆後，將朱男依涉犯妨害秘密罪起訴。

