雨刷愛妻「名牌包牆」翻車啦 檢警鑑定：8成是假貨

嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜曾因涉入職棒假球案被判刑入獄，他與中國籍妻子唐斯蓉涉嫌跨境洗錢225億元被橋頭地檢署起訴。查緝過程中，意外揭露蔡氏夫妻的奢華生活，查扣2棟豪宅、4筆土地、85個名牌包與3支勞力士名錶，檢警發現，唐斯蓉相當崇尚名牌包，擺滿了整面牆，不過其中有8成是假貨。

檢警查扣蔡政宜夫妻不法所得，包括扣押4筆土地、2處房產，市價高達1.5億元，另有市價約200多萬元的賓士CLA轎車，還在他們家中搜出愛馬仕、香奈兒、LV、Dior、Goyard等名牌包約85個，還有3支勞力士名錶，包括「水鬼」及「天行者」，每支市價約50萬元，另外也查獲金飾及上百萬元現金。

不過，經鑑定後發現85個名牌包中有8成是假貨，僅1個愛馬仕藍色小提包，鑑價人員初估就高達百萬，真假難辨；另外3支勞力士錶中也有1支是假貨。目前尚無法得知唐斯蓉是被騙買假包，還是用假包魚目混珠。

檢警也發現，唐斯蓉疑似以暱稱「美美」在通訊軟體群組指揮大規模洗錢，房間內滿滿Gucci、愛馬仕、LV、Dior等名牌包，根據掌握，她已飛到越南，中華民國護照註銷，推測可能在越南另起爐灶，或逃回中國湖南老家避風頭，檢警將透過司法互助管道持續追緝，希望儘速逮捕歸案。

蔡政宜妻子崇尚名牌包。檢方提供

