雨刷洗錢225億！豪宅內中國妻坐擁「85名牌包牆」 鑑定大翻車：8成假的
記者林昱孜／高雄報導
嘉義縣議員蔡政宜綽號「雨刷」，過去曾經因為假球案遭判刑，近日又被檢警查出與中國籍妻子唐斯蓉跨國經營洗錢水房，4年間經手金流高達225億元，近日遭橋頭地檢署起訴。蔡政宜夫妻豪奢生活意外曝光，住豪宅、開名車，屋內有面「名牌包包牆」，不過經過初步鑑定，竟然有8成爲假包。
檢警偵辦雨刷夫妻涉嫌跨境洗錢案，除了扣押價值1.5億土地4筆、房產2處外，還發現夫妻倆出入由賓士轎車代步，前往豪宅搜索，從中查扣3支勞力士手錶；此外，屋內還有一面牆，擺了85個名牌包，包括愛馬仕、香奈兒、LV、Celine等，光是其中一款愛馬仕Kelly Dolly就要價百萬元，讓辦案人員咋舌。
警方在查扣這些名牌包後，依程序都會先聘請專業人士進行鑑定。據了解，經過鑑定85個名牌包中，有8成是假貨，3支勞力士，也有1支是假貨。鑑定結果出爐後，讓辦案人員匪夷所思，雨刷夫妻不法所得如此驚人，唐斯蓉怎麼會用假貨，是魚目混珠充排場，亦或是也遭業者矇騙，因人已出境逃亡，不得而知。
