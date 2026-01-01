雨刷涉洗錢祕辛1／洗錢225億7被告潛逃竟走密道交保 雨刷大手筆送兒女保時捷、倫敦豪宅曝光

蔡政宜簽賭假球官司出獄後，漂白從政，現又遭檢警查出涉替東南亞博弈集團洗錢逾200億元，獲3千萬交保。（翻攝蔡政宜臉書）

曾涉入職棒假球弊案遭判刑入獄的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜又涉跨境洗錢225億元案遭具體求刑10年起訴，離譜的是，全案包括雨刷的中國籍妻子唐斯蓉在內共有7名被告潛逃出境遭通緝，加上洗錢規模龐大，且該集團疑在越南另設據點，案件移審橋頭地院後，法官竟裁定3千萬交保及電子監控讓外界傻眼，由於雨刷不但在4小時內火速籌到保金，顯見荷包滿滿，院方居然有人還安排雨刷走密道躲過媒體拍攝，讓在場守候多時的記者氣炸。

雨刷夫妻財力雄厚，檢警在他們住處查扣愛馬仕、香奈兒精品包85個、勞力士名錶1支、價值1億7441萬5879元不動產及現金，此外，雨刷過去打假球，現在又搞洗錢，但他對小孩教育極為重視，他的大兒子是國立大學資管系高材生，雨刷太太常帶小孩出國，日前還到歐洲狩獵實彈打麋鹿，光是擊發一槍就要價約1萬美金（約新台幣30萬元）。

地方人士透露，雨刷夫妻很疼小孩，買了輛保時捷給他們的大兒子作為上下學代步之用，不過，洗錢案爆發後，雨刷兒子緊急找人賣掉車輛，至於是否有變賣贓物之嫌，仍需由專案小組進一步認定。

至於雨刷的女兒則在英國倫敦讀書，雨刷夫妻更大手筆在倫敦替女兒置產買房，除了以利女兒就學通勤，據了解，房價所費不貲，由於相關挹注孩子在海外讀書與買屋等鉅款是否也與洗錢所得有關，專案小組仍在深入追查。

橋檢已對院方交保裁定提起抗告，由於蔡政宜夫婦被控指示幹部取得大量泰國金融機構人頭帳戶，並在台灣設立水房，依泰國賭博網站需求，由水房幹部操作洗錢集團綁定泰國人頭帳戶手機，並依賭博網站後台系統的「自動化腳本」軟體，處理賭客出金與入金等相關金流，估計犯案6年來經手225億元金流，至少從中不法獲利1億9987萬元，嚴重破壞金融秩序。

由於苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強曾是國民黨員，被控收賄上千萬涉犯貪汙等罪，一罪一罰累加刑期達499年2月，苗栗地院因沒做出限制出境及科技監控，温去年8月19日一審遭重判後獲100萬元交保，直到台中高分院日前二審開庭，法官調入出境紀錄，才知温早在一判判決後不久，即去年10月搭機出境香港潛逃，引發各界撻伐。

法界人士認為，該案件已繫屬在法院審理中，加上苗栗地檢署在苗院一審判決後，曾建議法院對温志強施以科技設備監控，卻未獲法官裁定，如今再度爆發重大人犯潛逃出境，司法院及監察院必須硬起來予以重懲，連最愛砲轟司法的藍白立委吳宗憲與黃國昌卻未見嚴厲痛斥，檢調勢必要好好追查其中有無可疑之處。

此外，近來重犯潛逃案例層出不窮，除了温志強外，曾是大圈仔的國寶集團總裁朱國榮、鮑魚大亨鍾文智紛紛棄保潛逃，尤其鍾文智未被延長科技監控而逃亡，二名高院法官遭懲處，加上北檢查出警方涉收賄而協助他向轄區派出所報到偽造簽名，是否有人縱放人犯仍由檢調持續調查中。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

