雨刷涉洗錢祕辛2／豪宅保全通風報信檢警上門 雨刷老婆藏身處曝光疑另起爐灶

蔡政宜（左）3年前以第一高票贏得嘉義縣議員寶座。

橋頭地檢署近來以洗錢等罪起訴蔡政宜等人，且通緝他的中國籍妻子唐斯蓉等7嫌，由於唐斯蓉以暱稱「美美」藏身通訊軟體群組，每天指揮調度手下大規模洗錢，連洗澡用的沐浴乳都是愛馬仕，專案小組掌握他滯留海外未歸，從加拿大輾轉飛至越南，已將她的中華民國護照註銷，並查扣名下豪宅與名牌皮包等貴重物品，不排除她躲回中國湖南老家或在越南另起爐灶與泰國博弈業繼續合作，已透過司法互助管道持續緝拿歸案。

蔡政宜夫妻透過嘉義某警友會幹部充當人頭，在高雄亞彎區購買豪宅充當招待所，門禁密碼及網路申請都由蔡政宜的老婆出面處理，檢警去年中旬搜索該處豪宅時，社區保全竟偷偷通報雨刷集團成員，雨刷老婆聞訊才急忙出境且遲遲不敢返回台灣，相關洗錢幹部也陸續出境避風頭，檢警一併另案追究刑責偵辦中。

蔡政宜的中國籍妻子唐斯蓉是洗錢案核心共犯，2025年中潛逃出境，現已遭通緝。（翻攝臉書）

職棒假球案組頭「雨刷」蔡政宜，出獄後漂白從政選上議員，但惡性未改，檢警查出，他們夫妻倆聘用20多名員工24小時日夜操作網銀，把境外賭場贓款拆成小筆金額，匯到人頭帳戶，最後再換成虛擬貨幣轉走再抽成上億元手續費，堪稱東南亞最大洗錢水房。

由於職棒假球簽賭事件曾重創中華職棒，2011年8月新北地檢署共起訴3個假球集團，包括「雨刷」蔡政宜、余則彬與時任台南縣議長的吳健保集團，涉案遭被告多達24人。檢方起訴指出，當年中職被簽賭集團控制很深，遭控制球員多達17人。

本刊調查，蔡政宜當時遭約談，坦承從2002年介入中職簽賭，就連高苑工商教練也被他滲透，從中幫忙收買中職高苑體系球員，還透過退役職棒球員黃俊中等人牽線，找上陳致遠、張誌家等多位球星，除了利誘，有人還被招待喝花酒，配合打放水球的投手每場報酬可達百萬元，野手則可拿到30萬元。

雨刷不但嚴重傷害棒球運動，他出獄後參選，大聲疾呼要重新做人，如今看來卻是一場笑話，網路名人「小商人」也PO文提到，雨刷後來跟了老闆的仇人，讓人看不起，包括身邊的人插手光電去二度要錢才遭檢舉，認為橋檢求刑10年還算太輕。

網路鄉民同樣大肆撻伐雨刷惡行，橋檢也認為雨刷財力雄厚，足以在海外生活，加上妻子操盤洗錢遭通緝，因面臨重刑，具有潛逃海外動機，請求法官續押，但沒想到，橋頭地院仍准予交保。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

