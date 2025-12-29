雨刷涉洗錢225億 遭求刑10年

曾涉職棒簽賭案遭判刑入獄的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，與陸籍妻子唐斯蓉涉嫌指揮經營跨國洗錢水房，洗錢高達新台幣225億元，獲利1.9億元，案發後唐女逃亡越南，橋頭地檢署依組織犯罪、洗錢等罪起訴蔡政宜7人，並對蔡具體求刑10年，另唐女7人遭通緝。

蔡政宜在押，橋檢今將移送橋頭地院審理。另檢警查扣蔡、唐2人的愛馬仕及香奈兒精品包85個、1只勞力士名表、1.7億元的豪宅及現金，近日將拍賣變價，以利沒收不法所得。

蔡政宜過去曾涉入轟動全台的職棒假球案「黑象事件」，多位明星球員甚至兄弟象當時的總教練涉案遭判刑，導致中華職棒元氣大傷，蔡被判刑3年8月確定，他出獄後於民國111年高票當選嘉義縣議員，但問政上無顯著成績，表面頻繁出國經營水產貿易，實則從事水房洗錢。

起訴指出，蔡政宜109年成立跨境賭博網站洗錢水房，和妻子唐斯蓉共同指揮洗錢水房，並在馬來西亞、越南及高雄等地設有7處據點，為掩飾金流，2人指示幹部取得大量泰國金融機構人頭帳戶，再讓洗錢集團綁定這些人頭帳戶手機，依博弈網站後台的自動化腳本，處理賭客出金、入金，用層層轉匯賭資方式規避查緝，蔡協助博弈網站洗錢高達泰銖225億餘元（約新台幣225億4674萬5015元），從中獲取泰銖2億多元（約新台幣1億9987萬7573元）。

蔡、唐在案發前，指示住家保全如發現可疑人員都要先行通報，因此檢警到住處逮人時，發現唐早已逃往越南；蔡今年8月31日準備從桃園機場出境時被移民署人員發現，由檢警拘提帶回，檢方複訊後聲押禁見獲准迄今。

據了解，蔡矢口否認犯案，推稱由妻子操盤洗錢，他毫不知情，檢方認為蔡犯後態度不佳，建請法院量處10年有期徒刑，以資懲儆。