雨刷蔡政宜洗錢225億遭起訴 3000萬交保外加電子腳鐐伺候

綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜被控主導洗錢集團遭起訴。資料照片

綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜，被控在過去4年間指揮跨國洗錢集團，經手高達225億元金流，從中牟取不法暴利2億元。橋頭地檢署依違反組織犯罪防制條例及加重洗錢等罪嫌起訴，並向法院求刑10年。案件今（30日）移審橋頭地方法院，法官審理後諭知蔡政宜以3000萬元交保，除限制住居、出境出海，且須接受電子監控。

近期發生苗栗三灣前鄉長溫志強涉貪瀆、遭判刑499年後卻棄保潛逃，法官成為眾矢之的。橋頭地院移審庭處理蔡政宜聲請交保時相當謹慎，除因涉案不法金流高達225億元，蔡今年8月意圖闖關飛到越南，諸多因素都可能潛逃。最後裁定以3000萬元交保，但必須實施科技設備監控（電子腳鐐）。

檢警調查，被告蔡政宜為謀取暴利，從2020年起與中國籍配偶唐姓女子（目前逃亡越南通緝中）策劃成立跨境賭博網站的代收、代付水房。蔡政宜為了避免議員身分受影響，長期居於幕後操縱，由妻子在檯面上指揮集團成員。該集團專為泰國等地的非法賭博網站（如「77.win」）處理金流，透過大量收購的泰國人頭帳戶，以「自動化腳本」進行代收代付，三年半內洗錢金額高達泰銖242億餘元，折合新臺幣約225億 4674 萬餘元。

破獲這起案件源於檢警今年5月先搗破高雄多處洗錢水房，逮捕多名成員，但蔡政宜在集團幹部遭羈押禁見期間，竟透過不詳管道取得幹部在監所書寫的本案信件。信件內容極具勾串性質，教導被捕成員若遭盤查要推給馬來西亞籍的虛構人物「Kenny哥」，並警告「外面有人在關心」，藉此掩蓋蔡政宜的首謀身分。

蔡政宜在今年 8 月底企圖由桃園機場出境逃往越南時遭當場拘提，檢警隨後在其服務處及豪宅執行搜索。

檢方在起訴書中痛批，蔡政宜在職棒假球案出獄後，不但未反省，反而利用議員身分作為「不法犯行的保護傘」。搜索行動中，檢警在其位於高雄市「遠雄 THE ONE」等高額房產中，扣得大量愛馬仕（HERMES）、香奈兒（CHANEL）精品包及勞力士名錶，生活極其奢華，與其議員合法收入顯不相稱。 甚至發現他曾引介自己的助理、親姪子參與申辦人頭帳戶，對成員具有高度控制力。



