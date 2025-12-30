雨刷蔡政宜涉洗錢案 3千萬交保 須戴電子腳環。(圖／TVBS)

嘉義縣議員蔡政宜涉嫌經營洗錢水房，經手金流高達225億元，非法獲利2億元！蔡政宜過去曾因職棒假球案入獄，假釋出獄後與大陸籍妻子指揮博奕集團洗錢。檢警攻堅蔡政宜豪宅，查扣1.7億元現金及85個精品包。蔡政宜在52歲生日當天於機場遭拘提，以3000萬元交保，需配戴電子腳環並受限制，而其妻已逃往越南遭通緝。

嘉義縣議員蔡政宜因涉嫌跨國洗錢案，於近日以3000萬元交保獲釋。綽號「雨刷」的蔡政宜與其大陸籍妻子被指控經營洗錢水房，經手超過225億元金流，從中抽取1%水錢，不法獲利高達2億元。蔡政宜曾因職棒假球案入獄，假釋後於2020年開始經營洗錢水房，並於2022年當選嘉義縣議員。目前他需配戴電子腳環並受到限制住居、出境和出海的規定。

蔡政宜於30日獲法院諭知以3000萬元交保後，身著鮮綠色看守所外套、戴著口罩，匆忙走出橋頭地院。他在門口已備好的接應車輛前沒有發表任何言論，直接上車離開。法院除了要求他繳交高額保證金外，還規定他必須配戴電子腳環，並限制住居、出境及出海，當晚8點多便獲釋。

今年5月，檢警曾攻堅蔡政宜位於高雄美術館豪宅的洗錢機房。當時檢方不僅查扣蔡政宜名下不動產，還有約1.7億元現金以及多達85個精品包包。這些都被視為蔡政宜夫婦涉嫌幕後操控洗錢的非法所得。

蔡政宜於9月1日，也就是他52歲生日當天，原本計畫飛往越南，卻在桃園機場遭到拘提。他過去曾捲入職棒假球案，被判刑3年8個月定讞。假釋出獄後，蔡政宜在2020年開始經營洗錢水房，2022年甚至高票當選嘉義縣議員。他將水房業務交給大陸籍妻子負責，指揮博奕集團洗錢，經手的金流超過225億元。夫妻倆從中抽取1%水錢作為獲利，共賺取約2億元。

如今蔡政宜以3000萬元交保獲釋，而他的妻子已逃往越南，目前遭到通緝中。

《TVBS》新聞提醒您：

◎未經判決確定，應推定為無罪。

