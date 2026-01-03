雨刷逃亡妻被扣名牌包 經鑑定竟有8成是假貨

檢警在搜索現場時，各式名牌包與勞力士「水鬼」名錶、大筆現金擺滿了兩張長桌，場面壯觀。（圖／東森新聞）





曾涉入職棒簽賭案的「雨刷」、現任嘉義縣議員蔡政宜，近期與妻子唐斯蓉因涉嫌「跨境洗錢案」遭檢警調查。夫妻倆平日生活看似豪奢，但檢警從其住處查扣的85個名牌包及3支名錶，經鑑定後竟發現有八成名牌包是贗品，連其中一支市價不斐的勞力士名錶也是假的。



檢警在搜索現場時，各式名牌包與勞力士「水鬼」名錶、大筆現金擺滿了兩張長桌，場面壯觀。這些奢侈品多為蔡政宜的中國籍妻子唐斯蓉所有。然而，鑑定結果令人咋舌，查扣的3支勞力士雖平均市價高達50萬元，卻有一支是假貨；85個名牌包中更是充斥著高仿品。

廣告 廣告

到底是唐女遭人詐騙，還是刻意以假亂真？由於唐斯蓉目前已潛逃海外，真相尚待釐清。檢警掌握情資顯示，唐女可能已飛往越南，雖然其中華民國護照已遭註銷，但不排除她在當地另起爐灶，繼續從事跨國博弈洗錢，或已潛逃回中國湖南老家躲避。檢警將透過司法互助管道，持續追緝其歸案。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

太子集團洗錢案 北檢第5波搜索、拘提7人

騙「可代辦融資」交出公司帳戶 遭博弈集團洗錢逾25億

「HERO PAY」涉洗錢259億！茗香園老闆涉案 千萬保時捷今拍賣

