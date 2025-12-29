「雨刷」涉洗錢220億檢求刑10年 妻逃越南通緝中

大批警力全副武裝攻堅。（圖／東森新聞）





職棒假球案組頭「雨刷」蔡政宜，三年前當選嘉義縣議員，但被查出四年來洗錢220億，至今收押近四個月，18號遭到檢方起訴，具體求刑十年，他的中國籍妻子也是共犯，早一步逃去越南，檢方也發布通緝，在偵辦過程中，檢警也從雨刷夫婦住處查扣85個精品包、勞力士名錶以及不動產、現金1億7千多萬，生活相當豪奢。

燈一關，埋伏在洗錢機房外，大批警力全副武裝，準備攻堅。警方vs.雨刷洗錢集團成員：「不要動，不要動，叫什麼名字，裡面還有誰。」

逮捕1名幹部4名成員，並查扣電子設備和資料，檢警鎖定發動5波搜索行動，共逮捕12名嫌犯，要將雨刷洗錢集團一網打盡，職棒假球案組頭雨刷蔡政宜選上議員後又捲入洗錢案，目前仍被收押中，眼前滿坑滿谷的名牌包、高檔精品、愛馬仕、香奈兒，都是從蔡政宜夫妻住處搜出來的，檢警共查扣85個精品包，勞力士名錶綠水鬼1支，還有不動產及現金，價值一億七千多萬。

刑大科偵隊長林建均：「初步估計該集團4年內，經手賭博網站入金出金，洗錢金額已逾泰銖242億餘元，換算新台幣約220億餘元，警方另向橋頭地方法院，聲請裁定扣押主嫌土地4筆，房產2處，總計約新台幣1億5千萬左右。」

蔡政宜結婚20年的，中國籍妻子唐斯蓉也是共犯，在洗錢群組指揮手下操作網銀，不過她早一步逃出國，逃到了越南，目前也已遭到通緝，檢方起訴雨刷集團主要幹部5人，對逃往境外，包含雨刷妻子等七人發布通緝，另外追加起訴兩人，其中包含首腦蔡政宜。

襄閱主任檢察官顏郁山：「出監後雖然擔任嘉義縣議員，是民意代表，卻與其配偶，籌組跨境洗錢集團牟取暴利，建請法院就被告蔡某，量處10年有期徒刑。」

檢方建請法官，判處雨刷蔡政宜有期徒刑10年，雨刷有職棒簽賭的前科，選上議員想洗白，如今又捲入洗錢案，被收押至今快四個月，12／30將移審，由法官裁定續押或是交保。

