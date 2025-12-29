「雨刷」涉洗錢225億！橋檢追加起訴 具體求刑10年

【記者凃建豐／高雄報導】曾主導職棒假球案，綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜，2020年起成立洗錢水房，為國外博弈網站進行洗錢，至今已經手225億元新台幣，並已收取2億多元佣金，檢方認為蔡政宜因職棒假球案入獄服刑完畢後，卻於出獄後利用縣議員身分掩護，被控與中國籍妻子唐女指揮跨國洗錢，今年8月31日蔡政宜出境前被逮，歷經近4個月羈押，偵查期間仍否認犯案，犯後態度不佳，12月18日依涉犯組織犯罪、洗錢等罪嫌起訴包含蔡政宜在內的2名主嫌，並具體求刑10年，預計明天移審法院。

檢警查出，蔡政宜因職棒假球簽賭案，被台灣高等法院判3年8月刑期，出獄後自2020年開始經營洗錢水房，2022年當選嘉義縣海線縣議員，但他擔心若被檢警查獲參與洗錢，議員身分恐受影響且無法再參政漂白，便轉為幕後操盤，水房則由其妻唐女（逃往越南通緝中）負責指揮。

蔡政宜先在南部等縣市架設水房，並跨國在馬來西亞、越南等地成立據點，依賭博網站需求，在水房操作洗錢集團綁定泰國人頭帳戶手機，依賭博網站後台系統的「自動化腳本」，處理賭客出金、入金、層轉賭資等賭博金流，以掩飾賭博網站不法犯罪所得來源、去向。

檢警查出，蔡政宜自2020年開始為賭博網站洗錢開始，經手金流高達225億元新台幣，並從中抽取近2億元水錢，全用來購買高雄知名高檔豪宅、精品包、名表等物。

警方在蔡政宜億元豪宅內查獲大批精品、金飾。橋檢提供

蔡政宜曾犯下職棒簽賭案，2009年職棒爆發打假球事件，蔡政宜是賭盤操盤手，透過金錢及性招待等各種手段收買選手打假球，藉此操控地下賭盤獲利，讓中華職棒形象遭受重創，球迷們傷心痛恨。

53歲的蔡政宜曾因中華職棒假球事件簽賭案被判刑3年8月定讞，出獄後獲東石前鄉長及農會系統支持，加上他已故父親曾任東石鄉代會副主席，首度參選即以第一高票當選嘉義縣議員。

警方在蔡政宜億元豪宅內查獲大筆現金。橋檢提供

今年5月上旬，橋頭地檢署指揮高雄市警方，在高雄市鼓山區美術館特區的大樓，查獲20多歲李姓男子將租處當成涉嫌洗錢的據點，並查出蕭姓男子是集團高層幹部，深入追查全案，才發現蔡政宜為該洗錢集團幕後金主。

檢警偵辦時，共在蔡政宜億元豪宅內、住處查獲馬仕、香奈兒精品包85個、勞力士名表1支，其名下不動產及現金價值1億7441萬。

警方在蔡政宜億元豪宅內查獲綠水鬼名錶。橋檢提供

警方在蔡政宜億元豪宅內查獲大批精品包。翻攝畫面

