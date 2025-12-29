「雨刷」涉跨國洗錢遭求刑10年 妻潛逃出境通緝中

台北市 / 綜合報導

綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜和中國籍太太，被控跨國洗錢金額超過220億元，1人被收押、1人潛逃越南，歷經近4個月，橋頭地檢署今(29)日偵結，依組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪起訴，並具體求刑10年，現在集團成員也曝光，大多為雨刷同鄉或是從政路上的左右手，而身為大姐頭發號施令的雨刷妻子唐斯蓉，檢方也發布通緝。

記者VS.嘉義縣議員蔡政宜(09.02)說：「議員你是被冤枉的嗎。」歷經將近4個月時間，橋頭地檢署29日偵結，起訴5人，另外針對7人發布通緝。橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山說：「建請法院量處10年有期徒刑。」

檢警調查，蔡政宜在2020年就開始經營水房，他2022年高票當選議員，疑似擔心被查獲參與其中，議員身分恐怕遭受影響，轉為幕後操盤手，整個水房重責大任則是落在中國籍太太手上，涉嫌跨國洗錢大約4年時間，經手金流高達220億元，不法獲利近2億元，兩人豪奢生活也曝光。

高雄亞灣區豪宅，以及位在三民區轉角透天住所，都是雨刷經常出現的地方，偵辦期間，在豪宅、住處內，查獲大量精品、現金等，各類精品包，前前後後共查獲85個，還有大約50萬元的名錶一支，不動產和現金，就超過1億7千萬元。

高雄市刑大科偵隊長林建均說：「集團為避免外人向警方告密風險，集團幹部都由親友擔任，這些年輕人大概都是在30到35歲之間。」經過5波搜索後共逮12人，現在集團成員身分也陸續曝光，主要是蔡政宜嘉義同鄉友人，或是從政路上的心腹左右手，包含一名助理在內。

高雄市刑大科偵隊長林建均說：「他們分工的部分大部分就是由蔡姓主嫌為首，雨刷他非常配合我們偵辦。」儘管偵辦期間，雨刷都配合調查，但擔任發號施令的妻子唐斯蓉仍與其他共犯潛逃中，現在檢方持續追，就是要讓案情拼圖盡速完整。

