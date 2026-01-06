「雨刷」蔡政宜交保「檢方抗告不合法」？律師說話了：法律見解確實可議

記者洪正達／高雄報導

嘉義縣議員蔡政宜因涉及洗錢案遭到調查，但移審法院後受命法官卻以3000萬元交保，檢方不服抗告後，院方認為檢方抗告程序不合法，對此，李茂增律師表示，這樣的法律見解確實可議。（圖／翻攝畫面）

綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜過去因職棒假球案被判刑3年8個月，服刑完畢出獄後，又在2020年間設立水房協助境外賭博網站洗錢，直到2025年被檢警查獲時，經手金額已達200多億新台幣，檢方在偵結起訴後，橋頭地院卻諭知蔡政宜以3000萬元交保，對此檢方不服抗告，但院方以程序不合法為由駁回，且不得再抗告，對此，律師李茂增指出，這樣的法律見解值得商榷。

李茂增指出，法院合議庭的受命法官，將被告的羈押處分改為交保，檢察官不服提出抗告，但依高等法院的見解，認為檢察官有權提出準抗告，因此橋頭地法院認為本案檢察官的抗告是不合法而予以駁回，此法律見解確實可議。

回顧案情，蔡政宜昔日因職棒假球案遭判刑入獄3年8個月，但2020年出獄後卻不思悔改，設立洗錢水房協助博弈網站交易，後來2022年當選縣議員後成功漂白後，卻擔心洗錢案若被查獲，恐會喪失議員身分，於是轉為幕後操盤，並將指揮權交給唐姓妻子；後續集團開始在南部地區增加水房，並於大馬、越南等地設立據點，依博弈網站需求收集人頭帳戶後，再利用「自動化腳本」處理金流，掩護博弈網站不法所得。



而這起案件會查到蔡政宜涉案，源於橋檢2025年5月間在高雄市鼓山區攻堅一處洗錢機房時，向上查出高級幹部蕭男，但深入追查後才發現幕後操控者從始至終都是蔡政政宜，後來檢方準備擴大拘提期間，蔡政宜與集團核心幹部早收到風聲準備「落跑」8月31日從桃機潛逃出境，但檢方早已通知航警局攔下，隨後遭到聲押禁見獲准，但負責指揮的唐姓妻子早已潛逃。

檢方於偵查期間痛斥蔡政宜為了維持議員身分，由妻子代他指揮集團運作，落網後卻一概不認罪，犯後態度不佳，考量前案為職棒簽賭遭判刑定讞，本次偵查終結，依組織犯罪、洗錢等罪嫌將蔡政宜等5人起訴，唐女等7人發布通緝，其中蔡政宜具體求刑10年。

