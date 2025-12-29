「雨刷」蔡政宜夫妻涉洗錢225億 遭扣押名車、名表、名牌包曝光

蔡政宜遭扣押的白色賓士轎車。(記者許麗娟攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕曾涉入職棒假球弊案遭判刑入獄的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，與中國籍妻子唐斯蓉涉嫌225億元跨境洗錢案，高雄市刑事警察大隊今(29)日公布在蔡政宜夫妻豪宅家中查扣的賓士車、85個名牌包及3支勞力士名表等，足見2人生活極盡豪奢。

蔡政宜涉洗錢案於今年8月31日落網，妻子唐斯蓉則逃出境外，2人遭扣押土地4筆、房產2處價值約1.5億元，另有1輛賓士CLA轎車新車價約200萬元，以及家中搜出愛馬仕、香奈兒、LV、Dior、Goyard等各式名牌包約85個，還有每支市價約50萬元的勞力士「水鬼」及「天行者」名表3支、金飾以及現金上百萬元等。

高市刑大科偵隊指出，主嫌蔡政宜偕同配偶唐斯蓉共同經營賭博洗錢機房，由2人管理指揮操控，蕭男及江男為幹部，招募其他年輕人當員工，涉嫌從事洗錢、匯兌等不法情事，高市刑大與前鎮警分局、航空警察局、刑事警察局國際刑警科共同組成專案小組，報請橋頭地方檢察署指揮偵辦。

專案小組發現，蔡政宜為避免外來人員向警方告密之風險，賭博洗錢機房集團幹部多招募親友擔任，另透過成員招募熟識之人以「高薪、輕鬆、免經驗」工作號召年輕人，協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流，並以境外帳戶層層轉帳躲避查緝，進而從中抽成牟利。

該集團甚至透過自動化程式簡化人工作業，初步估計該集團4年內，經手賭博網站入金、出金洗錢金額已逾泰銖242億餘元，換算新臺幣約225億元，警方另向橋頭地方法院聲請裁定扣押主嫌土地4筆、房產2處約1.5億元，以利追徵犯罪所得，全案共羈押蔡政宜等7人，唐斯蓉於今年5月案發後即出境，專案小組亦協同國際科查緝中。

