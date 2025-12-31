「雨刷」蔡政宜洗錢225億妻已落跑！檢方不服3千萬交保將抗告

社會中心／高雄報導

「雨刷」蔡政宜，幕後操盤洗錢水房，在 4 年內替國外博弈集團非法漂白高達225億元賭資，獲利近2億元。(圖/資料照)

曾因中職假球案入獄的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，幕後操盤洗錢水房，在 4 年內替國外博弈集團非法漂白高達225億元賭資，獲利近2億元。全案近日偵結起訴，法院裁定蔡男以3000萬元交保加上蔡妻已經逃亡，但檢方因擔心其潛逃風險，表示將提出抗告。

檢警調查顯示，蔡政宜自2020年起與唐姓妻子聯手成立洗錢水房。該集團分工精密，在台灣（高雄設有7處據點）、馬來西亞及越南皆有佈點，並大量蒐集泰國人頭帳戶。

蔡政宜自2020年起與唐姓妻子聯手成立洗錢水房，他的妻子（左）已經先行逃亡，目前檢方已經發布通緝。（圖／資料照）

為了規避查緝，集團利用「自動化腳本」操作博弈網站後台，快速處理賭客的出入金與層轉賭資。經清查，該集團協助泰國賭博網站洗錢金額高達泰銖242 億元（折合台幣約225億元）。

為斬斷黑金，檢方同步查扣蔡男夫妻名下大批奢侈品，包括愛馬仕、香奈兒精品包共85個、勞力士名錶，以及市值逾1.7億元的不動產與現金。

蔡政宜於今年8月企圖離境前被檢調攔獲，隨後羈押至今；其妻唐女則早一步出國，目前已遭通緝。全案移審後，法院諭知蔡政宜以 3000 萬元巨額交保。橋頭地檢署對此嚴正表示，蔡男具備高度逃亡動機與能力，且其洗錢集團資源雄厚，一旦釋放極可能循妻子模式出境規避司法。檢方強調，若不予羈押將使犯罪事實難以釐清，將正式向法院提出抗告。

蔡男夫妻名下大批奢侈品，包括愛馬仕、香奈兒精品包共85個、勞力士名錶，以及市值逾1.7億元的不動產與現金。（圖／翻攝畫面）

