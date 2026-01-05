「雨刷」蔡政宜涉洗錢交保 橋檢抗告遭駁回確定

（中央社記者張已亷高雄5日電）無黨籍嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜涉與妻子指揮跨國洗錢，橋檢起訴移審橋院，法官諭知3000萬元交保，橋檢不服提抗告。橋院合議庭審理後，以程序上不合法裁定駁回，不得再抗告。

橋頭地方法院今天透過訊息說明，關於蔡政宜涉犯洗錢防制法等案件，橋頭地檢署檢察官不服法院受命法官於去年12月30日諭知交保等處分，聲請撤銷或變更原處分。

橋院表示，受命法官去年12月30日所為交保等諭知，屬受命法官「處分」，並非合議庭「裁定」，依刑事訴訟法第416條規定，僅有「受處分人」（被告蔡政宜）得聲請撤銷或變更原處分，檢察官並無此部分聲請權。

橋院指出，經合議庭審理後，以程序上不合法，今天裁定駁回檢察官聲請，另本次程序已確定，不得再抗告。

全案起因蔡政宜涉自民國109年起成立跨境賭博網站代收代付洗錢水房，與唐姓妻子共同指揮水房成員，在多國成立據點，使用人頭帳戶及電腦程式，為泰國不詳賭博網站從事賭博金流代收代付事務。

檢方調查，蔡政宜等被告自109年起至被查獲為止，經手金流達新台幣225億多元，從中不法所得達1億9987萬元。檢方偵結後，日前先起訴集團主要幹部5人，另對逃亡越南的唐女等7人發布通緝。

橋檢去年再將集團主嫌蔡政宜等2人追加起訴，並建請量處蔡政宜10年有期徒刑。蔡政宜偵查中遭羈押，經起訴移審後，橋頭地院裁定交保，限制住居、電子監控。橋檢認為被告仍有逃亡之虞等理由，向高雄高分院提出抗告。（編輯：李淑華）1150105