「雨刷」蔡政宜涉洗錢案3000萬交保！檢方撤銷聲請遭駁回

綽號「雨刷」的蔡政宜因涉及跨國洗錢案而受到檢方起訴。據了解，他涉嫌在四年內洗錢高達225億元，並不法獲利近2億元。法院於去年底裁定蔡政宜以3000萬元交保，但檢方對此結果表示不滿，向法院聲請撤銷交保處分。然而，橋頭地方法院審理後認為檢方的聲請程序不合法，最終駁回該要求。

「雨刷」蔡政宜涉跨國洗錢遭起訴，3千萬交保 。（資料圖／翻攝畫面）

蔡政宜在2009年因中職簽賭假球案被判刑3年8個月，出獄後於2022年成功當選嘉義縣議員，試圖以「重新做人」的姿態重返政壇，卻不料再次捲入洗錢案。檢方調查發現，他與妻子於2020年成立洗錢水房，並在台灣及東南亞地區設立多個據點，協助外國博弈集團洗錢，掩飾資金流向。

此次交保的程序極為特殊，法院直接將羈押改成交保的「處分」，而非傳統的「裁定」，使檢方必須向原審法院提出撤銷聲請，這在法律實務上相當罕見。

