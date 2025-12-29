「雨刷」蔡政宜涉洗錢水房經手高達225億 求刑10年

「雨刷」蔡政宜涉洗錢水房經手高達225億。（記者陸瓊娟翻攝）

記者陸瓊娟／高雄報導

曾任嘉義縣議員的「雨刷」蔡政宜涉嫌經營洗錢水房，經手金流高達225億元新台幣，29日被橋頭地檢署起訴，並具體求刑10年，蔡政宜9月初因洗錢被收押迄今，預計30日移審橋頭地方法院後，由法官裁定是否接押。

2009年中職爆發俗稱「黑象事件」的假球案，「雨刷」蔡政宜即名列主謀，當時前球星陳致遠、張誌家都涉入被判刑確定，「雨刷」則判3年8月定讞。當時檢方偵辦時，蔡政宜認罪並咬出放水球員，當時涉入球星包含兄弟象看板球星陳致遠、Lanew熊名投張誌家等人，涉賭球星橫跨兄弟象、中信鯨、Lanew熊3隊，涉入球員超過20人，「黑象事件」經板橋地檢署偵辦後，名列假球案首腦之一的蔡政宜，被依詐欺取財等罪嫌，合併判刑3年8月，均得易科罰金，每日僅以900元計算，蔡政宜後來獲假釋出獄。

橋頭地檢署指出，蔡政宜因假球案入監服刑出獄後，2020年起經營洗錢水房，為泰國境外博弈網站辦理賭資匯兌，2022年他高票當選嘉義縣縣議員後，轉居幕後，水房由其中國大陸籍妻子唐女負責指揮，直至被查獲為止，水房共經手225億元金流，收取佣金約近2億元。檢方考量蔡政宜曾涉入假球案，再犯洗錢等罪，29日起訴並具體求刑10年，蔡政宜9月初因洗錢被收押迄今，預計30日移審橋頭地院後，由法官裁定是否接押。