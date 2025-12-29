南部中心／綜合報導

綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜和中國籍太太，涉嫌跨國洗錢，不法金額高達225億元。蔡政宜今年8月遭到收押，太太則潛逃到越南，歷經4個月審理，檢方29日偵結，一共起訴洗錢集團12名嫌犯，對身為首腦的蔡政宜求處10年徒刑，他的太太也被發布通緝。

今年5月份，警方破獲大型洗錢機房，背後首腦就是綽號「雨刷」的蔡政宜。（圖／翻攝畫面）

荷槍實彈的員警，衝進高級豪宅，嫌犯措手不及，今年5月份，警方破獲大型洗錢機房，而背後首腦就是曾操控中華職棒假球案入獄，現為嘉義縣議員，綽號「雨刷」的蔡政宜。事發後，蔡政宜企圖潛逃出境，在機場被攔截逮捕，遭到收押，他的太太則已經先一步逃往越南，案件歷經4個月偵辦，橋頭地檢署29號偵結，依組織犯罪和洗錢，起訴5名嫌犯，另外對7名共犯發布通緝，主嫌蔡政宜被求處10年徒刑。橋頭地檢署襄閱顏郁山表示：「審酌被告蔡某，前因職棒假球簽賭案，出監後雖擔任嘉義縣議員之民意代表，卻以其配偶籌組跨境洗錢集團，牟取暴利。」

主嫌蔡政宜和中國籍太太，涉嫌在高雄成立水房，替泰國博弈集團洗錢。（圖／民視新聞）

檢警調查，蔡政宜和中國籍太太，2020年開始，涉嫌在高雄成立7間水房，蔡政宜因為要選議員，身分敏感，從事幕後操盤，太太負責指揮手下，替泰國博弈集團洗錢，綁定人頭帳戶後，指揮水房客服人員，處理賭博相關金流，掩飾賭博網站非法所得，近5年來，協助賭博網站洗錢，高達225億元。蔡政宜和太太，從中不法獲利近2億元，兩人生活過的奢華，開豪車、住豪宅、收藏名錶、精品包也多達近百顆，通通被查扣。

橋頭地檢署偵結，起訴5名嫌犯，另外對7名共犯發布通緝，主嫌蔡政宜被求處10年徒刑。（圖／民視新聞）

高市刑大科偵隊長林建均表示：「扣押主嫌土地4筆，總計約新台幣1億5千萬左右，該集團為避免外人向警方告密風險，集團幹部多由親友擔任。」為了避免洗錢集團內部人員告密，集團成員主要是蔡政宜嘉義同鄉友人，甚至是親友，互相分工合作，儘管偵辦期間雨刷都配合調查，但擔任發號施令的妻子和其他共犯還在潛逃，檢方對他們發布通緝，持續追查。

原文出處：「雨刷」蔡政宜涉洗錢逾225億 檢偵結起訴求刑10年、通緝中籍妻

