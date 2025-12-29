「雨刷」蔡政宜涉洗錢225億元！家中擺滿名牌包 檢起訴求刑10年

「雨刷」蔡政宜出獄後以該選區最高票當選議員。（本刊資料照）

職棒假球簽賭案組頭「雨刷」蔡政宜，讓人恨得牙癢癢，沒想到他出獄，輕鬆當選嘉義縣議員，更絲毫未悔改，設立水房助博弈集團進行跨國洗錢，經手金額高達逾225億元，抽取水錢近2億元。橋頭地檢署今偵結起訴，對其求刑10年徒刑。

蔡政宜因假球案遭判3年8月入獄後，2016年出獄，根據起訴書，他2020年起成立跨境賭博網站代收代付之洗錢水房，跟老婆唐斯蓉一起指揮成員操作洗錢集團綁定泰國的人頭帳戶手機，並依賭博網站後台系統的「自動化腳本」，處理賭客相關金流，掩飾賭博網站非法犯罪所得來源、去向，規避查緝。

不法獲利近2億 豪宅擺滿名牌包

檢警展開追查，今年8月底趁雨刷返台又準備出境之際，拘提其它到案說明，一到他高雄豪宅住處驚見大批精品包如愛馬仕、香奈兒等，還有勞力士手錶；據檢方統計，蔡政宜夫婦合計助洗錢達225億4,674萬5,015元，抽成約1億9,987萬7,573元。

檢方認為，蔡政宜因假球案出獄後不僅未反省，當選議員後還改以「幕後操控」身分指揮成員犯案，同時坐享犯罪所得及議員政治地位，遭捕後辯稱不知情等，最後依涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項前段之發起、操縱、指揮犯罪組織、第4條第1項招募他人加入犯罪組織、修正後洗錢防制法第19條第1項前段之加重一般洗錢、第20條第1項第2款之特殊洗錢、第21條第1項第4款之收集帳戶、刑法第268條圖利供給賭場或聚眾賭博等罪嫌，建請法院就被告蔡政宜量處10年有期徒刑。

