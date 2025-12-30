「雨刷」蔡政宜涉洗錢225億元！檢起訴求刑10年 地院諭知3000萬交保

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜曾因涉職棒假球弊案被判刑入獄，出監後再涉225億元跨境洗錢案，遭橋頭地檢署起訴，並求處10年刑期。今（30）日下午移審橋頭地方法院，法官諭知3000萬元交保，限制住居、出境、出海、戴電子腳鐐監控。

嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜曾因涉職棒假球弊案被判刑入獄，出監後再涉225億元跨境洗錢案。（圖／嘉義縣議會官網）

檢方指出，蔡政宜透過中國籍妻子唐斯蓉指揮洗錢集團成員，在台灣、馬來西亞、越南等地設立據點，並使用人頭帳戶及電腦程式，為泰國不詳賭博網站從事賭博金流代收代付事務，在水房操作洗錢，依賭博網站後台系統「自動化腳本」，處理賭客出金、入金等金流。

據了解，該洗錢集團自2020年起至檢警查獲為止，已協助賭博網站洗錢約新台幣225億4674萬5015元，並從中獲利新台幣約1億9987萬7573元，並於蔡政宜在嘉義、高雄亞灣摩天豪宅以及三民區等住所搜索，扣押愛馬仕、香奈兒精品包85個、勞力士名錶1支，共計價值1億7441萬5879元的不動產及現金。

案發後唐斯蓉逃往越南，蔡政宜則於今年8月底在桃園機場準備出境時被移民署發現，遭檢警拘提到案。檢方訊問時，蔡矢口否認犯案，稱操盤手是妻子，自己毫不知情，檢察官認為其犯後態度不佳，建請法院量處10年有期徒刑；橋頭地院今日庭訊後諭知蔡政宜3000萬元交保，限制出境、出海、限制住居，並須電子監控。目前仍在籌措交保金。

