「雨刷」蔡政宜涉洗錢225億 遭檢方起訴求刑10年

將燈關閉，埋伏在洗錢機房外的員警準備攻堅。

這是今（2025）年9月警方查緝畫面，這個洗錢集團幕後主謀疑似就是曾捲入職棒簽賭案的雨刷、嘉義縣議員蔡政宜，他涉嫌與妻子共同經營洗錢水房協助跨國賭博集團洗錢，經手不法金流超過220億元，目前人已被羈押；妻子則在今年5月逃亡到越南，被依法通緝。

檢警在他們住處查扣大量精品以及名牌手錶，加上不動產、現金，包括蔡政宜在內共7人被羈押。

高雄市刑大科偵隊長林建均說明，「主要都是透過親友互相的認識，以及他們可能比較缺錢的話，就會詢問他說你有沒有意思，想要做一些賺錢比較快的方式，來做水房的工作。」

廣告 廣告

警方表示，該集團為降低風險，專找熟識年輕人擔任幹部，在台灣、馬來西亞及越南等地分別設立洗錢水房，還會找人到泰國開戶或收購當地人頭戶當成洗錢帳戶。

由於蔡政宜有職棒簽賭的前科，檢方認為沒有反省，又想把議員身分當成不法犯行的保護傘，遭檢方起訴。

橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山回應，「出監後雖然擔任嘉義縣議員之民意代表，卻與其配偶籌組跨境洗錢集團牟取暴利，嚴重打擊整體國民權益，建請法院就被告蔡某量處10年有期徒刑。」

蔡政宜涉入洗錢案，今年8月底試圖從桃園機場出境時被攔查拘提，檢方認定他的行為損及國家整體經濟和國際地位，求處10年有期徒刑以資懲儆。