「雨刷」蔡政宜涉洗錢225億 4小時籌3千萬交保
嘉義縣 / 綜合報導
綽號雨刷的嘉義縣議員蔡政宜，涉嫌跨境洗錢225億，29日遭檢方求刑10年起訴，30日開庭，以3000萬元交保，限制住居、出境、出海，且須受到電子監控，但不到4個小時，蔡政宜就順利籌出交保金離開地院。而蔡政宜去年8月就曾想潛逃國外，在出境時遭到檢警攔截才沒能成功，這次火速籌出鉅額保金，包含妻子在內的7名被告又都早已逃到國外，引發外界熱議，檢方已經提出抗告。
場面熱鬧聲勢浩大，綽號雨刷的嘉義縣議員蔡政宜，與妻子涉嫌指揮跨國洗錢225億，去年8月31日還曾想潛逃出境，記者VS.嘉義縣議員蔡政宜：「議員你是冤枉的嗎？」搭上白色座車被移送到橋頭地檢署複訊，蔡政宜出境前遭到檢警攔截拘提，不過包含妻子在內的7名被告，早已成功逃到國外。
身穿螢光色外套腳踩藍白拖，檢方12月29日偵查終結起訴，對他求刑10年不過隔天開庭，橋頭地院法官就諭知他3000萬交保，限制住居出境出海且須受電子監控，但不到4個小時他就火速籌到保金，順利步出地院檢方不滿已提抗告。
檢警經過搜索，查扣他住處大量精品包，與名下豪宅，財力雄厚荷包滿滿，更替在英國讀書的女兒，買房置產。社群上曬出母女倆的自拍照，根據平面媒體報導，雨刷夫妻平時疼愛小孩，還買了保時捷供兒子上下學代步使用，不過洗錢案爆發後竟然傳出雨刷兒子，緊急找人賣車疑似變賣贓物。
這棟位於高雄的豪宅，就是他們夫妻倆的招待所，門禁密碼網路申請，都由妻子一手包辦，檢方查出她更是洗錢核心調度者，洗錢集團更在高雄設下七大水房，全數都在市區精華地段相當囂張，如今妻子潛逃海外，蔡政宜起訴裁定交保，也引發外界議論。
