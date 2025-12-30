「雨刷」蔡政宜涉跨國洗錢案求刑10年！ 3000萬交保

嘉義縣 / 綜合報導

綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜和中國籍太太唐斯蓉，被控跨國洗錢金額超過220億元，橋頭地檢署昨(29)日偵結，起訴蔡政宜等人，並對蔡政宜具體求刑10年，全案移審橋頭地方法院，今日法官考量本案部分共犯、證人均已到案，部分事證也已扣案，所以對蔡政宜諭知3000萬元交保，並限制住居、限制出境及出海，搭配電子監控設備。

綽號雨刷的嘉義縣議員蔡政宜，因涉入跨國洗錢案而被羈押，這個月29號，檢方偵查終結，起訴蔡政宜等5人，通緝他中國籍妻子唐斯蓉等7人，全案移由法院審理，法官諭知蔡政宜3000萬交保。

台灣橋頭地方刑一庭長毛妍懿說：「但考量本案的部分共犯、證人均已到案，部分事證也已扣押，故於114年12月30日命被告蔡政宜，以新台幣三千萬交保。」1800雨刷洗百億，檢警調查，蔡政宜在2020年就開始經營水房，當選議員後，水房的要務則交由中國籍太太，涉嫌跨國洗錢大約4年時間，經手金流約225億元，不法獲利近2億元，檢警經過5波搜索後逮捕12人，查出集團成員，主要是蔡政宜嘉義的同鄉友人，或是從政路上的心腹左右手。

檢警在偵辦過程中，從蔡政宜及中國籍太太的豪宅及住處，前後共查獲大量精品、現金，共超過1億7千萬元，近期也將依法拍賣變價，以利沒收不法所得，不過蔡政宜否認犯案，更直言都是由妻子操盤，針對案情他毫不知情。

檢察官認為他犯後態度不佳，建請法院量處10年有期徒刑，移審後蔡政宜除了以3千萬元交保之外，也被限制住居與出境出海，並得配戴電子監控，同時必須以手機在固定地點自拍回傳的方式定期報到，只不過擔任發號施令的妻子唐斯蓉，與其他共犯仍在潛逃中，檢方將持續追查補齊證據釐清全案。

