「雨刷」蔡政宜涉跨國洗錢遭求刑10年 3000萬交保候傳

嘉義縣 / 綜合報導

綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜和中國籍太太唐斯蓉，被控跨國洗錢金額超過220億元，橋頭地檢署在29日偵查終結，起訴蔡政宜等人，並對蔡政宜具體求刑10年，橋頭地方法院法官，，30號考量本案部分共犯和證人均已到案，部分事證也已扣案，所以對蔡政宜諭知3000萬元交保，並限制住居、限制出境及出海，搭配電子監控設備， 家屬在晚間完成交保程序，蔡政宜在母親陪同下，離開法院 。

腳踩藍白拖，在親友陪同下，交保步出橋頭地院，他就是綽號雨刷的嘉義縣議員蔡政宜，全程不發一語，快速上車離去，蔡政宜，因涉入跨國洗錢案遭到羈押，29日檢方偵查起訴蔡政宜等5人，並通緝他的中國籍妻子唐斯蓉等7人，全案移審橋頭地院。

橋頭地方法院刑一庭庭長毛妍懿說：「但考量本案的部分共犯，證人均已到案，部分事證也已扣押，故於114年12月30日，命被告蔡政宜，以新台幣3000萬元交保。」

檢警調查，蔡政宜在2020年就開始經營水房，當選議員後，水房的要務交由太太處理，涉嫌跨國洗錢，大約4年時間經手超過225億元，不法獲利近2億元。檢警經過5波搜索後逮捕12人，查出集團成員，主要是蔡政宜嘉義的同鄉友人，或是從政路上的心腹左右手。

偵辦過程中，檢警還在蔡政宜的豪宅及住處，查獲大量精品、現金，共超過1億7千萬元，近期也將依法拍賣變價，以利沒收不法所得，不過蔡政宜否認犯案，更直言都是由妻子操盤，針對案情他毫不知情，檢察官認為他犯後態度不佳，建請法院量處10年有期徒刑。

蔡政宜交保候，被限制住居與出境出海，並得配戴電子監控，只不過洗錢案關鍵人物唐斯蓉，與其他共犯仍在潛逃中，檢方也持續追查。

