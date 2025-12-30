「雨刷」蔡正宜涉洗錢225億元 地院諭知3000萬元交保

橋頭地院今日庭訊後諭知蔡政宜，以3,000萬元交保，限制住居、限制出境與出海，並配戴電子監控設備。（本刊資料照）

曾涉入職棒假球弊案被判刑入獄的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，涉嫌經營跨國洗錢水房，金額達225億元，橋頭地院今日庭訊後諭知以3,000萬元交保，限制住居、限制出境與出海，並配戴電子監控設備，目前他仍在籌措交保金。

檢方調查，蔡政宜與中國籍妻子唐斯蓉自2020年起成立跨境賭博網站代收代付之洗錢水房，並於馬來西亞、越南與高雄設有7處據點，指示幹部利用泰國泰國金融機構人頭帳戶操作賭金流，依博弈網站後台自動化腳本處理賭客出入金，規避查緝，洗錢金額達225億元，個人獲利約1.99億元，案發後唐斯蓉逃往越南，蔡政宜則於今年8月底在桃園機場準備出境時，被移民數發現並被檢警拘提到案。

橋頭地檢署依組織犯罪、洗錢等罪起訴蔡政疑與7名共犯，並對蔡求刑10年，唐女與其他共犯7人則是遭到通緝。檢警在偵辦過程中查扣蔡政宜與唐斯蓉的豪宅、現金與奢侈品，包含85個愛馬仕、香奈兒精品包、1只勞力士名表。

檢方訊問後，蔡政宜矢口否認，並推託是妻子在操盤，他則毫不知情，檢方認為他犯後態度不佳，求處10年有期徒刑。橋頭地院今日庭訊後，預知蔡政宜3,000萬餘交保並限制行動，目前仍在籌措交保金。

