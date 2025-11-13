雨勢不斷 樂迷戶外聆賞柏林愛樂演出 (圖)
柏林愛樂13日晚間在台北國家音樂廳舉行音樂會，演出同步在兩廳院戶外廣場免費轉播，不少民眾無懼雨勢，撐傘、穿雨衣在廣場上聆賞。
中央社記者吳家昇攝 114年11月13日
