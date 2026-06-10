即時中心／潘柏廷、陳治甬報導

中央氣象署預報員鄭傑仁今（10）日下午說明，今天隨著滯留鋒面逐漸往南移動，中午之後各地降雨有緩和的趨勢，但明後兩天（11日、12日）滯留鋒面再度往北移動，屆時各地降雨有增加趨勢；預計到週六（13日）整體降雨會趨緩，不過週日（14日）至下週一（15日），另一個滯留鋒面會逐漸接近台灣，各地降雨會有增加的趨勢，因此未來一週整體天氣相對不穩定。





未來降雨趨勢方面，鄭傑仁指出，明後兩天（11日、12日）鋒面北移，屆時西半部地區及東半部山區，會有局部短暫陣雨、局部雷雨，甚至可能有局部大雨，至於宜花東平地會有下雨的機會。

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隨著週六（13日）鋒面往北移動，並往東移出去，台灣轉成偏西南風的環境下，中南部整天還是會有局部短暫陣雨或雷雨；上半天北部地區，也是有局部短暫降雨，只有東半部地區為多雲天氣，但中午過後，北部、東半部會有午後雷陣雨，並且在山區有發生局部大雨的機會。

快新聞／

未來降雨趨勢圖。（圖／氣象署提供）

時間至週日（14日）至下週一（15日），鄭傑仁表示，鋒面逐漸往南移動至北部海面，中南部和北部會有局部短暫陣雨或雷雨，東半部相對而言，還是以午後局部雷陣雨為主；下週二（16日）至下週三（17日）則受西南風影響，迎風面的中南部還是會有局部短暫陣雨或雷雨，北部與東半部則會恢復上半天多雲到晴、下半天有局部午後雷陣雨的天氣型態。





原文出處：快新聞／雨勢短暫趨緩別鬆懈！週末前仍有雨 下週鋒面再報到

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