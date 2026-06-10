雨勢稍歇！觀霧森林遊樂區今正常開園

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〔記者蔡政珉／苗栗報導〕受先前天氣影響，部分山區採取預防性休園，不過隨著雨勢稍歇，林業及自然保育署新竹分署宣布，經派員巡查園區環境無虞後，觀霧國家森林遊樂區今(10)日恢復開園。

新竹分署特別提醒，配合中央人事行政總處的停班停課公告，園區將會彈性調整開、休園狀態。雖然目前雨勢趨緩，但受外圍環流影響，近期山區仍不排除有局部豪大雨發生的機率。

林業保育署新竹分署呼籲，計畫前往山區旅遊的民眾，出發前務必密切留意當地氣象、交通資訊及最新環境狀況，並注意自身安全。若想掌握更多國家森林遊樂區的最新開休園情形與步道開放訊息，可至「台灣山林悠遊網」查詢。

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