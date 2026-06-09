雨勢稍趨緩！氣象署8點解除大規模劇烈降雨

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〔記者黃宜靜／台北報導〕受到滯留鋒與西南氣流影響，這幾天全台豪大雨不斷，不過，中央氣象署表示，由於發生較大規模及較劇烈豪雨的機率降低，上午8點解除「0608滯留鋒面及西南氣流豪雨事件加強作業」。

氣象署指出，今明兩天滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，中南部地區及東部、東南部山區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生，南部山區仍有局部短延時豪雨發生機率，其他地區有短暫陣雨。

氣象署表示，週五到下週二預計滯留鋒面又會來到台灣上空，加上西南風影響，西半部地區及東半部山區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

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