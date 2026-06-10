雨勢趨緩路況排除 南橫台20線寶來至桃源今早9點恢復通行

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〔記者蘇福男／高雄報導〕南橫公路台20線79K~89.5K(寶來二橋至桃源區公所)，和台20臨93線便道0K~5K (桃源勤和至復興)路段，因目前山上降雨趨緩，並排除零星路況，今(10)日上午9點解除預警性封閉，恢復正常通行。

公路局提醒，最新道路通阻詳情，民眾可利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統 及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網查詢即時路況。

高雄市政府宣布今天那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區停止上班、停止上課，行經前揭地區之本市公車採颱風/豪雨班表行駛，8029、8033、就醫公車H11、H21、H31(含區間車)路線停駛。

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