雨勢趨緩 六龜、那瑪夏預警封閉路段恢復通車

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〔記者蘇福男／高雄報導〕因0609梅雨鋒面及西南氣流影響，6月8日晚上10點起實施預警性封閉的高雄市六龜區台27線11K+500~24K+500 (中興至大津路段)，和那瑪夏區台29臨11線0K~12K(那瑪夏~五里埔路段)，因目前降雨趨緩，且經巡查道路通行安全，今(10)日上午8點已恢復正常通行。

最新道路通阻詳情，民眾可利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統 及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網查詢即時路況。

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