雨勢連連台中傳出小災情 八百多戶停電十多株路樹倒塌

電影《腎上腺母侵》9日舉行首映會，演員田麗、李㼈、南果步、郭鑫、劉黛瑩、班鐵翔、夏光莉、陳蘊予、何采蓁均出席，近期傳出郭鑫與徐至琦爆熱戀，郭鑫表示兩人認識已久，女方也確實是他的女神：「我想說，主動追求這類的事應該是由男生來承擔，寫我就好。至於私生活部分，我以後不會再回應，也沒有必要向大眾更新。」

中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 3 則留言