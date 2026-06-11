雨區擴大北移！氣象署發布9縣市大雨特報 一路下到晚上

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中央氣象署今日下午15時45分針對全台9縣市發布大雨特報。（鏡報姜永年）

中央氣象署今日下午15時45分針對全台9縣市發布大雨特報，包括苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣山區，以及嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣與恆春半島。影響時間預估自今（11日）下午持續至晚上，期間可能伴隨較強降雨、雷擊及強陣風，山區須留意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區則應慎防積水。

氣象署指出，今、明（11、12日）兩天受到滯留鋒面影響，全台西半部地區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖也有短暫陣雨機率。

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到了週六，鋒面稍稍遠離，但受到西南風影響，中南部地區仍有較高降雨機率；週日鋒面再度往南，中南部容易有短暫雷陣雨，且可能出現較劇烈的短時強降雨，預計這波降雨型態將會一直持續，直到下週二（16日）天氣才會逐漸趨於穩定。

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