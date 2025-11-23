雨區擴大＋「斷崖式降溫」要來了！ 一週天氣變化一次看

斷崖式降溫+有雨的天氣要來了。（示意圖／東森新聞）





中央氣象署指出，今（23日）東北季風減弱，各地氣溫回升，大致呈現多雲到晴的天氣，不過從週二（25日）開始，新一波東北季風南下，天氣又會出現劇烈轉變，氣象專家林得恩甚至用「斷崖式降溫」，來形容這次的天氣變化。

中央氣象署預報顯示，今（23日）各地大致多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，白天氣溫甚至可以上看30度，明（24日）晚間起東北季風增強，北部及東北部天氣漸轉涼北部地區轉有局部短暫雨。

週一晚間起雨區擴大。（圖／中央氣象署）

週二（25日）～週五（28日）受到東北季風影響，桃園以北將會轉為有雨的天氣，北部低溫下探21度，離島地區甚至會下探14度。

到週六（29日）東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升；各地大多為晴到多雲，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。

氣象專家林得恩表示，今日環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部還有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天；北部及宜花地區高溫可以來到攝氏25至28度之間，中南部及臺東地區高溫甚至上探攝氏28至30度。

林得恩指出，不過好天氣持續不久，週二晚間起，新一波東北季風開始南下，北部及東北部地區將再度轉為先濕冷、後乾冷，低溫預測將下探至攝氏15至16度，全天體感降溫明顯；中部及花蓮地區低溫也僅剩攝氏17至18度左右，南部地區低溫也降到攝氏20度上下，民眾請多留意氣溫劇烈變化。

