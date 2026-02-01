雨區擴大「濕冷連3天」 回暖一下寒雨彈又來

濕冷的天氣將會連續維持3天。（圖／東森新聞）





中央氣象署指出，今（1日）華南雲系東移及大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷基隆北海岸、東北部及台中以北山區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率。氣象專家林得恩也表示，「濕冷天氣連3天」，預計週二（3日）水氣才會開始減少。

中央氣象署指出，3日清晨以前受到大陸冷氣團影響，台灣北部、宜蘭及澎湖氣溫介於13～20度，中南部及花東地區，氣溫介於13～26度，3日白天起冷氣團減弱，氣溫將會明顯回升，降雨情況也會趨緩。

週五（6日）晚間鋒面接近，北部、宜花地區轉為有零星短暫雨，週六（7日）鋒面通過及另一大陸冷氣團南下，中部以北、宜花地區天氣明顯轉冷，桃園以北、基隆北海岸、宜蘭地區也會出現明顯降雨。

氣象專家林得恩分析，1月31日晚間起強冷空氣升級為大陸冷氣團後再度南下，由於華南雲雨帶跟著同步東移影響緣故，全台水氣明顯增多，尤其是迎風面的北部、東北部及東部區濕冷體感特別強烈。

林得恩說，北台灣今日高溫僅剩下攝氏15至17度，相比上週五的高溫落差超過攝氏10度，中部與花蓮地區高溫也僅有攝氏18至20度左右，南部高溫則微幅降至攝氏21至25度。

至於先前預報2月9日清晨北台灣上空可能有強烈冷空氣南下，平地氣溫不排除逼近0度低溫，氣象專家吳聖宇做出4點回應。

吳聖宇4點回應

1.不要太相信單一模式、單一時次的預報結果，要多看幾家的資料，貨比三家不吃虧。

2.預報時間長達10-14天的請先當作娛樂效果就好，或是當成一個趨勢參考，不要太認真。

3.通常要7天之內的預報才會讓預報人員開始認真對待，5天之內的預報才有比較高的把握，3天之內的預報大致可以定調。

4.真的有這樣的情況，我會在這裡認真的告訴大家。

