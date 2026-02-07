雨區擴大！雙北5縣市大雨特報 又濕又凍一路持續到早上

今（7日）晚除了寒流來襲，氣溫急降，且受到東北風影響，氣象署發布大雨特報，基隆北海岸、北市山區及宜蘭、花蓮地區有局部大雨發生的機率，將持續到明天上午。

氣象署20：35發布大雨特報，基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣，今晚到明（8）日上午，有局部大雨發生的機率。另外若溫度與水氣條件配合，今晚至明天南部、台東3000公尺以上，竹苗、中部、花蓮2500公尺以上，桃園以北及宜蘭1000公尺以上山區有降雪機率。氣象署提醒，高山氣溫偏低，路面易有結冰、濕滑情形，行車用路及登山請注意路況安全，高海拔山區作物請防範霜害。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，寒流持續南下中，各地風勢強勁，明天正是籠罩的狀況，因為水氣偏多的關係，會是非常寒冷的一天，冷凍番薯再現，尤其北台灣全天就在9~12度間徘徊，感受上特別濕寒。明入夜後到下周一（9日）清晨是最冷時刻。

另外近期呼吸道傳染病升溫，衛福部呼籲，保暖以外也要注意防疫，保持室內空氣流通，也要時常清潔雙手，有必要出入人多擁擠場所時建議佩戴口罩，同時不要隨意摸口鼻，並注意咳嗽禮節，「寒流冷颼颼，氣溫下降，但呼吸道傳染病可不會因此乖乖安分，自己的健康自己顧！」

