雨區擴大！11縣市豪大雨特報 不穩定天氣影響到下週二

中央氣象署今針對全台11個縣市發布豪大雨特報，並對中南部地區發布大雷雨即時訊息。（鏡報姜永年）

受鋒面徘徊影響，全台天氣極不穩定。中央氣象署今（12日）針對全台11個縣市發布豪大雨特報，並對中南部地區發布大雷雨即時訊息。今高雄市、屏東縣及恆春半島有機率出現局部大雨或豪雨；台南地區與新竹以南、宜蘭、花蓮的山區也都有局部大雨發生的機率。由於這波鋒面容易帶來短延時強降雨，氣象署特別提醒山區居民與行經該路段的民眾，必須嚴防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區則要慎防積水。

中央氣象署今（12日）針對全台11個縣市發布豪大雨特報，並對中南部地區發布大雷雨即時訊息。（氣象署提供）

在天氣與氣溫表現上，今西半部地區有陣雨或局部雷雨，東半部也有短暫陣雨。氣溫受到降雨影響稍有轉涼，北部及宜蘭白天高溫僅24至26度，感受舒適稍涼，中南部與花東高溫則落在27至29度。不過，這波雨勢預計到了晚上就會隨著鋒面逐漸北抬而稍微減緩，屆時不下雨的空檔將會增加。但需要特別注意的是，今晚至明晨西半部地區容易出現局部霧或低雲，將會影響行車能見度，行車用路人請務必注意安全。

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到了明（13日）週末假期，鋒面將進一步北移至台灣北部海面。雖然清晨各地仍有零星陣雨，但白天起各地將轉為多雲的天氣。不過，受到午後對流發展影響，中部以北、東北部、東部地區及其他山區在下午仍有机率出現局部短暫雷陣雨，山區甚至有局部大雨發生的可能。到了明晚，隨著西南風增強，南部地區也將轉為有零星短暫陣雨或雷雨的天氣。

海上交通與作業也需格外留心強風浪。今受到鋒面影響，台灣海峽南部平均風力達6至7級，雷雨區最大陣風更可達10級；台灣海峽北部、北部及東北部海面也有6級平均風力，最大陣風達9級。雖然今下午台灣海峽南部的風力會稍微減弱，但明清晨起台灣東南部海面風力將再度增強，下午起廣東海面及南沙島海面也受到西南風影響，風力將轉強，船隻海上航行請務必特別注意。

氣象署最後提醒，這波不穩定的天氣將一路持續到下週二，且後期不排除有熱帶擾動發展的機會，民眾請隨時留意最新氣象動態。

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