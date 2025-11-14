雨夜炸出巨響！疲勞男駕車衝撞「機車全倒排」 居民驚：以為颱風
疲勞駕駛釀災！台中39歲林姓男子深夜下班返家途中，因過度疲勞失控撞倒路邊5輛機車、撞斷行道樹並擊毀消防栓，現場一片狼藉。附近居民聽到巨響，誤以為颱風造成，直呼：「看一看是車禍，很大聲撞擊的聲音！」自來水公司笑稱肇事者可能開戰車，力道竟能撞斷堅硬的鋼鐵消防栓。警方酒測發現林男並未酒駕，僅因疲勞駕駛肇禍。
一場疲勞駕駛事故在台中市豐原區造成嚴重破壞，一名39歲林姓男子在凌晨下班返家途中，因過度疲勞失控撞倒路邊5輛機車、撞斷行道樹並擊毀消防栓。這起事故發生在13日凌晨，當時正值下雨，許多附近居民聽到巨大撞擊聲，誤以為是颱風造成的災情，直到天亮才發現實際是車禍。事故造成多輛機車損壞，自來水公司人員也花費3至4小時修復被撞飛的消防栓。
事故發生時，林姓男子駕駛自小客車偏離車道，往路邊衝撞。當時燒烤店內人員聽到轟的一聲巨響，驚呼「有人開車撞進來了」。天亮後，路邊可見機車倒了一排，風聲呼呼吹過，現場一片狼藉。自來水公司工程人員到場維修被撞斷的消防栓，他們表示這麼堅硬的鋼鐵消防栓竟然被撞斷，力道驚人，甚至開玩笑說「可能開戰車的樣子，不然怎可能撞斷」。
附近居民紛紛描述當時的情況，有民眾表示：「我一早要上班，開門看到，以為是颱風倒的，看一看是車禍。」另一位民眾則說：「在睡覺了，聽到很大聲撞擊的聲音，碰，因為又有下雨，我以為是颱風。」
豐原交通分隊分隊長林文斌表示，林姓男子是在深夜下班途中自撞消防栓、路樹及路邊停放的5輛機車。警方依規定對林姓男子進行酒精測試，結果顯示他並無飲酒情事。林姓男子為39歲餐飲業從業人員，剛下班要回家，因太過疲勞而導致此次事故。
雖然颱風在台中並未帶來強烈風雨，但這排機車、行道樹以及消防栓並非因颱風尾而倒塌，而是被疲勞駕駛如同打保齡球般全數撞倒。所幸肇事駕駛本人在事故後並無大礙，但受損的機車則有後照鏡斷裂、車殼破損等情況，傷痕累累。
