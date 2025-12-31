雨夜異鄉驚魂自摔路旁 斗六暖警即刻伸援守護外籍生

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】一場突如其來的雨勢，讓一名外籍大學生在雲林斗六街頭自摔倒地、孤身無助。斗六分局莿桐分駐所員警巡邏時發現其躺臥路旁，立即主動關懷、即刻協助，不僅安置傷者、完成事故程序，更聯繫友人接回照顧，讓異鄉求學的年輕生命，在雨夜中感受到來自台灣警方最即時、溫暖的守護。

突如其來的雨勢，讓外籍大學生在斗六街頭不慎自摔倒地。(記者廖承恩翻攝)

斗六分局指出，莿桐分駐所巡佐賴立祥與警員黃嘉祐日前執行夜間巡邏勤務，行經轄內道路時，發現一名外籍男子獨自躺臥在路旁檳榔攤前，身上衣物濕透、神情疲憊，疑似發生交通事故。警方見狀立即停車上前查看，確認男子意識清楚，並主動關懷其身體狀況。

經警方透過翻譯軟體耐心溝通了解，該名男子為就讀嘉義某大學的史瓦濟蘭籍男大學生，當日因下雨路滑，騎乘機車途中不慎自摔。所幸僅有輕微擦傷，並無明顯外傷，男子也表示暫無就醫需求；然而，面對事故後續處理流程，他因語言隔閡、不熟悉台灣交通事故相關規定，加上身處異鄉，內心徬徨無助，只能在路旁等待援助。

警方順利聯繫外籍學生友人，請其前往派出所接回照顧。(記者廖承恩翻攝)

考量天雨昏暗、道路來車頻繁，警方為確保其人身安全，先行將該名外籍學生帶返派出所休息，並依交通事故處理程序，協助完成必要紀錄與說明，保障其相關權益。過程中，警方不斷關心其身體狀況，提供飲水與休息空間，讓其在緊張不安的情緒中逐漸平復，展現警方細膩而溫暖的執法態度。

隨後，警方順利聯繫上該名外籍學生的友人，請其前往派出所接回照顧，並提醒注意身體狀況與後續交通安全事宜，順利化解一場雨夜驚魂。該名外籍學生對警方在異鄉即時伸出援手、耐心協助事故處理，表達由衷感謝。斗六分局表示，警方秉持「為民服務」精神，不分國籍、不分身分，只要民眾需要，警方都會站在第一線守護，讓每一位在台生活、求學的朋友，都能感受到台灣社會的溫暖與安全。