雨夜等公車別只揮手！ 他曝司機視角畫面：可用「手機手電筒」攔車

有網友建議，夜晚下雨時，乘客可以拿手機手電筒提醒公車司機。（圖／擷取自Threads／@mig_bin）

雨夜等公車總怕司機沒看到？一名網友分享影片指出，從公車司機視角看出去，在視線不佳的情況下，乘客站在站牌旁也不一定看得清，此時若用手機手電筒向司機示意，能有效提高辨識度，「司機會感謝你為我們設想！」引發網友熱議。

這名網友日前在Threads上傳一段影片，可以發現從公車司機的視角來看，雨夜的狀況下，右前方的公車站較為模糊，而有3名乘客一手撐著傘，另一手開著手機手電筒不斷揮舞，直到公車停靠才放下。對此，原PO也表示，「用自己手機手電筒的燈光攔公車，效果是非常的好，而且所有的公車司機都會感謝你為我們設想」、「手機是每一個人都有，也都有手電筒的功能，有好的東西要會使用！」

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貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「謝謝您的分享，完全不知道原來晚上公車司機真的會看不太到人家在揮手」、「原來司機是這種視角」、「還是很難看到欸，原來視線這麼差」、「司機的眼神很銳利耶，若不是有先看標題，因為四周的各式光源，我也看不清哪有手機燈光在揮手晃動」、「謝謝你發出來，我才知道原來這樣不會閃到司機」、「其實有想過用手電筒，但又擔心太亮會影響用路人，結果想太多，下次知道了」、「我只要晚上坐公車都會用打開的手機螢幕招公車，原來真的有用」。

也有人說，「是的沒錯，好讓我們可以提早打方向燈讓後車知道準備變換車道」、「我是被司機教的，在暗處的站牌要開手電筒才看得到」、「重點還有持續揮手」、「我會開手機螢幕燈」、「之前我一直用手電筒揮，被公車司機罵，他罵說誰一直用手電筒？這樣會照到司機眼睛。後來一段時間都不敢用，直到某些公車司機又要我開手電筒，我才敢搭公車時又開始揮手電筒」。

還有人指出，「下雨加背景招牌燈，神眼朱老九才看得到路邊招手的乘客吧」、「為什麼不在站牌上，設置一個招呼燈？要搭車的按個鈕，站牌能亮燈」、「台灣的道路不必要的光害真的很嚴重」、「有站牌的地方都一片黑？連個燈光都沒有，是乘客只能在白天搭車嗎？覺得是政府的問題」。

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