雨夜貨車路口熄火驚魂！ 斗六警冒雨推車排除險情

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】斗六市重要幹道，日前在大雨滂沱深夜，一輛貨車突發熄火，車身停在車道中央動彈不得，造成車流急速壅塞、通行風險大增。斗六派出所獲報後，即刻派員火速前往，在雨勢猛烈、能見度不佳的情況下緊急設置警戒、疏導車流，同時協助焦急的蔡姓駕駛排除困境。因拋錨位置危險，員警最終冒雨合力推車至路旁，迅速解除道路危機，避免可能事故發生。

警員羅健智、蘇均雅趕抵現場協力將貨車推至路旁。(記者廖承恩翻攝)

警員羅健智、蘇均雅趕抵現場時，只見一輛小貨車卡在路口正中央，警示燈在雨幕中微弱閃爍。蔡姓駕駛滿臉焦慮坐在駕駛座，直喊車輛突然熄火、完全無法再啟動。兩名員警立即於後方架起警戒標誌，冒雨揮手引導車流改道，避免後方來車因濕滑煞車不及發生追撞。

警方在安撫蔡男情緒後，請他嘗試重新啟動車輛。然而幾次點火仍毫無反應，雨勢卻越下越大，尖峰車潮湧入，現場風險急速累積。員警評估再拖延恐釀事故，當機立斷決定合力推車排除障礙，爭取最短時間恢復交通安全。

在雨水拍打、路面溼滑、車流逼近的壓力下，羅與蘇兩名警員頂著貨車重量奮力往前推，蔡姓駕駛則在車內掌握方向，小心避免車身偏移。員警不斷踩穩步伐、全身淋得濕透，仍咬牙向前。終於，在眾人合力之下，貨車被安全推至路旁，原本壅塞的路口逐漸恢復順暢，現場危機完全解除。

員警隨時在第一線排除風險、守護道路安全。(記者廖承恩翻攝)

貨車停妥後，蔡姓男子深呼一口氣，抹去雨水與汗水，仍心有餘悸地說：「真的完全沒想到會在雨夜熄火，當下慌到不知怎麼辦。看到警察冒雨來幫忙，真的很感動。」警方也協助確認車輛暫無立即危險，提醒他盡速聯繫修車單位處理，才放心離開。

斗六分局強調，一旦行車途中遇到拋錨或車輛異常，駕駛務必第一時間開啟警示燈、設置警告標誌並離開車道至安全處；若情況危急，可立即撥打 110 求助。警方將隨時準備在第一線排除風險、守護道路安全，共同打造更安心、順暢的交通環境。