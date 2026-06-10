雨夜驚魂？鳳山溪驚傳有人落水 警消漏夜搜尋竟找到神秘據點

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受連日梅雨鋒面及西南氣流影響，高雄地區豪雨不斷，鳳山溪水位暴漲，民眾發現有人疑似落水。讀者提供



受連日梅雨鋒面及西南氣流影響，高雄地區豪雨不斷，鳳山溪水位暴漲。今（6/10）凌晨有民眾發現疑似有人攀爬下堤防，擔心發生落水意外，立即報警求助；警方與消防人員趕赴現場搜尋，雖未發現落水或受困民眾，卻意外在橋下發現疑似街友平時休憩停留的生活空間，虛驚一場。

鳳山警分局文山派出所於今天凌晨1時13分許接獲民眾報案，指稱鳳山區博愛路與博愛路539巷口疑似有人攀爬下堤防，擔心發生危險，警方獲報後立即派遣員警前往查處，並同步通知消防單位到場協助搜尋。

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警方表示，員警到場後會同消防人員針對周邊河堤、橋面及附近區域展開巡查，現場未發現有人落水、呼救或其他需要立即救援的情形。

進一步查看橋梁下方環境時，發現現場留有垃圾及疑似生活用品等使用痕跡，研判可能為遊民或街友平時休憩停留處所，並未發現有人員受困或危害安全狀況。

警方呼籲，近期受豪雨影響，河川水位變化快速，民眾切勿任意進入河床、堤防等危險區域；若發現疑似危急情況，可立即撥打110或119通報，由警方及消防單位即時到場協助處理，以維護生命安全。

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