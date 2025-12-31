雨大就淹！ 雲林新庄子大排治理經費中央買單 用地取得挑戰大

二崙鄉新庄子大排因護岸老舊、渠寬不足、河道淤積嚴重，只要雨勢大一點就溢流造成兩岸民宅、農田淹水。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林二崙鄉新庄子大排因護岸老舊、渠寬不足、河道淤積嚴重，只要雨勢大一點就溢流造成兩岸民宅、農田淹水，縣府提報治理計畫獲中央補助5億元，今(31)日辦理開工動土。縣長張麗善表示，目前248筆私有地只取得14筆，除請公所、地方民代協助溝通，也希望地主能配合，徹底解決水患問題，確保生命財產安全。

縣府水利處長許宏博簡報指出，新庄子大排是二崙重要區域排水，全長約4.5公里，下游1.8公里已整治完成，今天開工的治理工程是台19線上游，長約2.7公里，總經費5.06億元，其中工程經費約3.4億元，用地費1.6億元。

許宏博說，考量沿岸有很多農田排水流入，設置60處流入工、水閘門，另改善左右護岸共4.2公里、防汛道路修繕及2座橋梁改善，工程順利總工期730天。

張麗善表示，新庄子大排整治完成可改善長年來的淹水問題，縣府通盤規劃向中央爭取核定補助，依規定要在今年底前開工，不然經費會被收回，公部門會盡全力與地主溝通，有從優徵收價格，但也不可能高於公平機制，也希望地主能配合，避免未來有防洪缺口，也讓工程能如期完成。

許宏博補充說，正常程序是土地徵收完成再工程發包，但期程要再拖2、3年，除可能造成經費流失，也不符合地方治水殷切期盼，與地方協調後採雙軌作業，工程進行，地方與地主溝通透過協議價購儘快取得土地。

今天開工動土典禮，包括二崙鄉長鍾東榮及議員李明哲、廖偉晴、游淑雲、洪如萍，還有許多村民都與會，李明哲表示，新庄子大排治理工程地方已期待1、20年，兩岸有數百公頃農田，在縣府及地方努力爭取下，經費由中央全額補助，大家要珍惜讓工程能順利完成。

二崙鄉新庄子大排上游護岸治理工程開工動土。(記者黃淑莉攝)

